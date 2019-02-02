صورة أرشيفية كتب - أحمد أيوب: طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها المصورة الجديدة "حبه جنة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، واستطاعت الأغنية المصورة "حبه جنة" من تحقيق حوالي مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط منذ طرحها. حوالي مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط منذ طرحها. وتعد "حبه جنة" ثاني أغنيات ألبومها الأخير "نساي"، التي يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب. يذكر ان استعانت المطربة شيرين عبد الوهاب بزوجها حسام حبيب في الأغنية المصورة، وظهرا سويا في لحظات رومانسية، ولكنها أخفت وجهه وظهر فقط من خلال زوايا تصوير جانبيه وخلفية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 24 ساعة.. "حبه جنة" لشيرين تقترب من المليون الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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