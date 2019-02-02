انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تعلن اكتشاف مقبرة بداخلها 40 مومياء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 08:23 مساءً - عثر علماء آثار مصريون على مقبرة في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا جنوبي مصر، تحتوي على مجموعة من التوابيت الحجرية وبداخلها 40 مومياء.

وأعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عن الاكتشاف الأثري الأول بمصر لعام 2019.

وقال العناني: "اكتشفنا مقبرة في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، تحتوي على مجموعة من التوابيت الحجرية، بها 40 مومياء، بداخلها أكثر من 10 أطفال، والبقية لسيدات ورجال"، دون تفاصيل أكثر.

وأوضح الوزير أن الاكتشاف تم بواسطة بعثة مصرية، ويشمل أيضاً الكشف عن 3 آبار دفن بالمنطقة ذاتها، تؤدي كل منها إلى مقابر (لم يحددها) محفورة في الصخر.

كما ذكر مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن طرق الدفن تنوعت داخل تلك المقابر ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرام المصرية، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.