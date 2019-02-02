انت الان تتابع تفاصيل خبر انطلاق فعاليات مهرجان الكويت الـ13 للإبداع التشكيلي الاثنين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 08:23 مساءً - أعلنت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عن تنظيم مهرجان الكويت الـ13 للإبداع التشكيلي وذلك يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس الجمعية عبد الرسول سلمان في تصريح صحفي اليوم السبت: إن "هذا المهرجان يتزامن مع الذكرى الـ13 لتولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، والاحتفال بالذكرى الـ58 لاستقلال الكويت، والذكرى الـ28 لعيد تحرير الكويت".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أضاف سلمان: إن "هذا المهرجان يترجم على أرض الواقع التوجيهات السديدة للشيخ ناصر الصباح لنشر ثقافة الفن التشكيلي، باعتبارها من أهم مقومات حياتنا الاجتماعية والثقافية، وتعزيز روح الانتماء للوطن مع ترسيخ التواصل الإنساني من خلال الفن كوسيلة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)".

وذكر أن الأعمال في المعرض ستحاكي الفن الكويتي، والتعبير عن العلاقة ما بين التراث والمستقبل في محاولة للتوفيق بين الاتجاهات التقليدية والحديثة، وإيضاح التغييرات العميقة والتطورات التي يمر بها الفن.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأعمال المعروضة تشتمل على 201 قطعة من إبداع 87 مشاركاً، تشكل نقلة نوعية لقيم التشكيل واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف مجالات الفنون.

وأفاد سلمان بأن الجمعية تختصر صفوة الفن الكويتي وتهدي الإنسانية أجمل اللوحات، وفي قاعاتها تختزل عبقرية الفنانين التي قامت عليها ثقافة الكويت وفنونها.

وأضاف أن هذا المهرجان يؤكد ما تتميز به الكويت من سمات وقدرات على صهر الفنون محلياً وعربياً ودولياً، باعتبارها مقراً لاتحاد التشكيليين العرب ونائباً لرئاسة الرابطة الدولية للفنون.