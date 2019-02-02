كيفانش تاتليتوغ في أحدث ظهور مع زوجته – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: حرص النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزار على حضور العرض الخاص لفيلم “الأعمال المنظمة”، بجزئه الثاني. وسرق كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزار الأنظار حيث بدت الرومانسية واضحة عليهما خاصةً أثناء التقاط الصور التذكارية أمام عدسات المصورين. الجدير ذكره أن آخر أعمال كيفانش تاتليتوغ كان مسلسل “الإصطدام” ويجسد فيه دور المحقق ماخر، الذي خسر زوجته وابنه في حادث إرهابي فيحاول الانتحار من خلال حادث سيارة، وخلال هذه المحاولة يتصادم مع 3 سيارات أخرى من بينها سيارة الممثلة إلتشين سانجو التي تلعب دور اليتيمة “زينب”.

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