إليسا تُهنئ نانسي عجرم بمولودتها وتُنهي أجواء التوتر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هنّأت النجمة اللبنانية إليسا، مواطنتها نانسي عجرم بعدما وضعت طفلتها الثالثة "ليا"، لينتهي الخلاف نهائيًا بينهما.

وكتبت إليسا عبر حسابها في "تويتر"، موجهةً تغريدتها إلى نانسي، قائلةً: "مبروك نانسي عجرم على المولودة الجديدة! نتمنى أن تمتلئ حياتها بالنعمة والسعادة والصحة".

واستغلّت إليسا ولادة نانسي لتكسر الجليد بينهما لتسود أجواء مرحة بعد حالة من العتاب وقعت مؤخرًا عندما حلّت نانسي قبل نحو عام ضيفةً على أحد البرامج، وبسؤالها عن علاقتها بإليسا قالت إنهما زملاء وتلتقي بها كثيرًا وبينهما أصدقاء مشتركين ودائمًا ما يلتقون في المناسبات المختلفة.

البعض وجد أن إجابة نانسي إنقاص لعلاقتها بإليسا مما أثار الغضب عليها.

وكانت نانسي مؤخرًا، اطمأنت على إليسا بعدما فقدت الوعي أثناء حفلها في القرية العالمية في دبي، وكتبت لها على صفحتها بـ"تويتر": "سلامتك إليسا، أشعر بالسوء تجاهك ولكن أنا متأكدة أنك قوية وستتعافين سريعًا".