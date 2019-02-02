انت الان تتابع تفاصيل خبر الجزائر.. كاتبان يتقاسمان جائزة "الطاهر وطار" للرواية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 06:51 مساءً - تقاسم الكاتبان الجزائريان؛ محمد فتيلينه وصادق فاروق، جائزة "الطاهر وطار للرواية"، في دورتها الثانية، التي تمنحها سنوياً جمعية نوافذ ثقافية.

وفاز فتيلينه بالجائزة عن روايته "ترائب.. رحلة التيه والحب"، بينما فاز فاروق عن روايته "الدفن سراً يُسعد الموتى".

واختارت لجنة التحكيم الروايتين من بين 6 روايات وصلت للقائمة النهائية للجائزة، في يناير، منوّهة ببقية الأعمال الأخرى في القائمة.

وتشكّلت لجنة التحكيم برئاسة الباحثة آمنة بنعلي، وعضوية الكاتب إبراهيم صحراوي، والناقد مخلوف عامر، وفيصل الأحمر، والكاتب سفيان زدادقة.

جدير بالذكر أن الجائزة التي تأسّست في 2016، تحمل اسم الكاتب الجزائري الراحل الطاهر وطار (1936-2010)، ويرعاها مالياً الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "لوندا".

وكانت الجائزة ذهبت في دورتها الأولى لعام 2017 إلى الكاتبين بلقاسم مغزوشن ومحمد الأمين بن ربيع.