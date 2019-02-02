هجوم على كلوي كارداشيان بسبب الفوتوشوب – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة لها استخدمت فيها برنامج فوتوشوب لتحسين الصور بشكل خاطئ.

فقد شاركت شقيقة النجمة الشهيرة كيم كارداشاين صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام الذي يتابعه أكثر من 86 مليون مستخدم، حيث رصد متابعوها تشوّهاً واضحاً في ابهمها نتيجة خطأ في الفوتوشب.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً وكأنها تملك ابهامين ما أدى الى تعرّضها لموجة سخرية عارمة.