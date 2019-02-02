متابعة الخليج 365: لم يمرّ الفيديو الإباحي الّذي يحمل إسم الممثلة المصرية رانيا يوسف مرور الكرام، بخاصةٍ بعد إنتشاره بشكلٍ واسع عبر الإنترنت.
وفي التفاصيل، تفاجأت رانيا يوسف بنشر فيديو خارج عن الآداب منسوب إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتقدّمت ببلاغ لدى الشرطة المصرية ضد مروّج الفيديو.
وفي تطوّرات القضية، أحال النائب العام نبيل صادق بلاغ رانيا يوسف ضد مروّج الفيديو إلى نيابة وسط القاهرة لبدء التحقيق والقاء القبض على المُتهم بتشويه صورة الممثلة المثيرة للجدل.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية الفيديو الإباحي المنسوب إلى رانيا يوسف تتفاقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.