معتصم النهار يبدأ تصوير مسلسله الرمضاني – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: بدأ النجم السوري معتصم النهار تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني المنتظر “خمسة ونص” يوم 1 شباط/فبراير الجاري. وأعلن معتصم النهار عن انطلاق تصوير العمل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة للكلاكيت الخاصة بالمسلسل وأرفقها بعبارة “المشهد الأوّل.. انطلق التصوير اليوم”. الجدير ذكره أن مسلسل “خمسة ونص” سيجمع كلا من النجوم معتصم النهار، قصي خولي ونادين نسيب نجيم، وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة ” الصباح ميديا “.

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