بيونسيه وجاي زي يقدمان تذاكر لحفلاتهما مدى الحياة.. والمقابل غريب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت النجمة الأمريكية بيونسيه وزوجها النجم جاي زي لمتابعيها عبر حسابها على إنستغرام والبالغ عدهم 123 مليوناً، فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحفلاتها مدى الحياة، وشرط الحصول على تلك التذاكر هو اتباع حميةٍ نباتية لمدة شهر.

هذه الجائزة التي قدمتها بيونسيه، جاءت دعماً لمشروع "غرينبرنت" الذي يشجع الناس على الحد من الإضرار بالبيئة، من خلال تناول وجبات نباتية.

ولطالما أظهرت بيونسيه أنها نباتية، من خلال نشرها لصور مأكولاتها، وتشجيعها معجبيها على الانضمام إليها، عن طريق اختيار نظام غذائي نباتي، وهي الآن تقدم لهم فرصة مشاهدتها وجاي زي في جولة مدى الحياة، لتشجيعهم على أن يكونوا نباتيين.

وعلى الرغم من أن المسابقة مفتوحة فقط لأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الفائز سيحصل على تذكرتين لحفل واحد سنوياً، ضمن جولات بيونسيه أو جاي زي الغنائية أوجولاتهما معا على مدى 30 عاما.

فيما يُقدر البعض بأن قيمة الجائزة تبلغ حوالي 12000 دولار!