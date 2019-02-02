نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها "ليا" وتوجه رسالة لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على توجيه رسالة لابنتها الجديدة "ليا" التي وصلت إلى الحياة مساء أمس الجمعة.

ونشرت نانسي صورة لقدم صغيرتها وعلقت عليها قائلة: "هدية أخرى من الله.. وشعاع جديد من الضوء قد دخل منزلنا.. يا ليا الجميلة لا أستطيع الانتظار من أجل أن نمشى معا رحلتك".

وأضافت عجرم: "وأوعدك بأن أكون هناك من أجلك في كل الأوقات.. كنت في انتظارك، والآن أمسك بك بين ذراعي، وقد تضاعفت تلك المشاعر بعشرة أضعاف.. لا يمكن للكلمات وصف كم نحبك.. لدينا ليا الغالية".

وما أن نشرت نانسي أول تعليق لها بعد وصول ابنتها حتى تفاعل معها رواد السوشال ميديا، الذين باركوا قدومها، ودعوا لها أن تقوم بالسلامة وتمتعهم بصوتها وأغانيها.

وكانت نانسى عجرم، وضعت مولدتها "ليا" مساء الجمعة، لتصبح الثالثة بعد "إيلا وميلا"، واعتادت الفنانة اللبنانية أن تشارك جمهورها لحظات حملها.