مصطفى شعبان يبدأ تصوير أول مشاهد "أبو جبل" فى الهرم

القاهرة _ لايف ستايل
يبدأ النجم مصطفى شعبان اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "أبو جبل" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، فى منطقة الهرم وتجمعه المشاهد بمعظم الفنانين المشاركين فى العمل.
مسلسل "أبو جبل" إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم.
ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب.
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