نجمات العالم العربى يهنئن نانسى عجرم على مولودتها الجديدة

هنأ عدد من نجوم الفن فى العالم العربى، الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على ولادة ابنتها الثالثة ليا، متمنين لها السعادة وأن يحافظ الله على بناتها الثلاثة.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام :" ألف مبروك حبيبتي نانسى والدكتور فادى ولادة البنوته ليا.. ربى يبارك لك فيها وفى خواتها ربى يتمم عليك فرحتك".

فيما هنأتها الفنانة اللبنانية إليسا فقالت:"مبروك نانسى عجرم، على الفتاة مولودتك الجديدة، لتكن حياتها مليئة بالنعمة والسعادة والصحة".

ووضعت الفنانة نانسى عجرم، مولدتها الثالثة ليا أمس الجمعة، "ليا" وذلك بعد إيلا وميلا، وسط فرحة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا.

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