شكرا لقرائتكم خبر عن "من أول نظرة غيرلى سنينى" ..مشاهير تزوجوا من النظرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعتقد أن هناك حب من أول نظرة؟ بالطبع الكثير من الأشخاص لا يؤمنون بوجود الحب من أول نظرة أو حتى التعلق لأن هناك العديد من الأمور التى يخفيها المظهر ولكن نجد أن هناك فنانين تزوجوا بالفعل من النظرة الأولى تعرف عليهم.



جون ترافولتا وكيلى بريستون

1.جون ترافولتا وكيلى بريستون:

التقى الثنائى عام 1987 فى فيلم The Expertsوقالت النجمة كيلى بريستون فى إحدى اللقاءات النتليفزيونية مع المذيع الشهير أندى كوهين إنها كانت متزوجة من الفنان كيفن جيج ولكنها لم تكن سعيدة بحياتها الزوجية معه، وانفصلا عام 1987 وهو نفس العام التى قابلت فيه جون ترافولتا وتزوجت منه عام 1991 وأنجبا 3 أطفال.



جورج وأمل كلونى

2.جورج وأمل كلونى:

صرح النجم العالمى جورج كلونى فى أحد حواراته إنه منذ رؤيته للمحامية أمل علم الدين قال إنها امرأة خارقة، وكان دائماً يبحث عن فرصة الخروج معها أو مواعدتها وبالفعل استطاع أن يتقابل مع أمل علم الدين وبقيا أصدقاء لفترة قصيرة ثم إنه لما عرض الزواج عليها انبهر أنها وافقت على الفور.



ديفيد وفيكتوريا بيكهام

3.ديفيد وفيكتوريا بيكهام:

قالت المصممة العالمية فيكتوريا بيكهام أن لاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام حين رآها على التلفاز قال إنه سيتزوجها على الفور من قبل حتى أن يقابلها شخصيا، وأضافت أنه حصل على رقم تليفونها وعندما ذهب إلى منزله كتبه على الكثير من الأغراض حتى لا يفقده، وبالفعل تزوجا ويعيشان فى غرام حتى الآن.