"بافتا" تكرم المونتيرة الأمريكية ثيلما سكونميكر بـ"عضوية الدائمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت إدارة جوائز بافتا البريطانية عن تكريم المونتيرة الأمريكية ثيلما سكونميكر بالعضوية الدائمة في الحفل، المقرر أن تنطلق نسخته الـ 72 هذا العام، يوم الأحد الموافق 10 فبراير الجاري.

نشرت "بافتا" البريطانية مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ذكّرت فيه بتكريم الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار سيدني بواتيه، في حفل العام 2016.

وعلقت صفحة "البافتا" على الفيديو بـ"نظرة لعام 2016، عندما تم تكريم السير سيدني بواتيه بالعضوية الدائمة، وننتظر قدمًا تسليم الجائزة مرة أخرى هذا العام، للمونتيرة الأمريكية ثيلما سكونميكر، التي شاركت بعدد من الأعمال السينمائية الهامة منها (Goodfellas وRaging Bull)".

جائزة "العضوية الدائمة" تكريمية لمسيرة صناع السينما حول العالم وإنجازاتهم ومساهماتهم في تطوير الصناعة بشكل عام، وتعد الجائزة الأعلى قيمة بحفل توزيع الجوائز الشهير. وكانت بدايةً تقدم للمخرجين بشكل خاص، إلا أنه تم تعديلها لتكون مشاركة بين عدد من الصناع السينما بمختلف الاختصاصات، التصوير، التمثيل، المونتاج، وحتى كتاب السيناريو.

وفازت ثيلما سكونميكر بـ3 جوائز أوسكار خلال مسيرتها الفنية، وتعاونت مع عدد من أشهر صناع السينما في هوليوود، على رأسهم مارتن سكورسيزي. وفازت بالأوسكار الأولى لها عن فيلم "Raging Bull" عام 1981، وللمرة الثانية عن فيلم "The Aviator" عام 2005، وللمرة الثالثة عن فيلم "The Departed" عام 2007.

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