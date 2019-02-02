آسر ياسين مع أشرف عبدالباقي في مسرحية "جريما في المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته بحضور الفنان آسر ياسين لعرض مسرحية "جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط".

ونشر عبدالباقي عبر حسابه على موقع "انستجرام"، صورة جمعته بـ آسر من كواليس المسرحية، معلقًا "الفنان الجميل آسر ياسين نورنا امبارح في مسرحية كلها غلط في مسرح الريحاني".

مسرحية "جريما في المعادي"إخراج أشرف عبدالباقي، وبطولة مجموعة من الوجوه الشابة.