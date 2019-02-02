- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
بدأ الفنان مصطفى شعبان تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "أبو جبل"، اليوم السبت، ويتعاون خلاله مع المؤلف محمد سيد بشير، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المُقبل.
ونشر السيناريست محمد سيد بشير صورة من الكلاكيت، مدونًا عليه تاريخ بدء التصوير، ورقم المشهد والحلقة التي انطلق منها التصوير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا "من توكل على الله فهو حسبه ووكيله.. بسم الله نبدأ".
وأضاف "أبو جبل رمضان 2019، إخراج أحمد صالح تأليف العبدلله، بطولة مصطفى شعبان".
"أبو جبل" يشارك في بطولة نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مريم حسن، محمود البزاوي، محمد علي رزق، دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسل "أبو جبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.