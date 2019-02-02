شاهد.. مي العيدان تثير الجدل من جديد وتسخر من إطلالة إليسا

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مي العيدان واليساكتبت - إيمان العوضي :
يبدو أن الإعلامية الكويتية، مي العيدان، لم تتعلم من أخطائها ولم تمل من إثارة الجدل حولها، وإغضاب رواد السوشيال ميديا، فسخرت من إطلالة المطربة اللبنانية إليسا التي ظهرت بها مؤخرًا.
ظهرت إليسا بفستان أزرق اللون قصير بتمويجات
يذكر أن الإعلامية مي عيدان، أساءت مؤخرًا لملكة جمال الجزائر "خديجة بن حمو" بعد تتويجها، وسخرت منها قائلة: "بذمتكم هذي ملكة جمال الجزائر .. يعني أقوى مزة بالجزائر .. والله على بالي أثيوبيا مضيعة بالحرم"، إلا أن ذلك أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالغضب وهاجمها متابعوها بشدة.
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