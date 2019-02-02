شاهد.. مي العيدان تثير الجدل من جديد وتسخر من إطلالة إليسا

مي العيدان واليسا

كتبت - إيمان العوضي :

يبدو أن الإعلامية الكويتية، مي العيدان، لم تتعلم من أخطائها ولم تمل من إثارة الجدل حولها، وإغضاب رواد السوشيال ميديا، فسخرت من إطلالة المطربة اللبنانية إليسا التي ظهرت بها مؤخرًا.

ظهرت إليسا بفستان أزرق اللون قصير بتمويجات

من الأسفل، لتسخر مي من مظهرها، حيث نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام صورة إليسا الى جانب صورة كرسي مكسو باللون الأزرق وعلقت قائلة: "الحين عرفت إليسا من وينجايبه الفستان".يذكر أن الإعلامية مي عيدان، أساءت مؤخرًا لملكة جمال الجزائر "خديجة بن حمو" بعد تتويجها، وسخرت منها قائلة: "بذمتكم هذي ملكة جمال الجزائر .. يعني أقوى مزة بالجزائر .. والله على بالي أثيوبيا مضيعة بالحرم"، إلا أن ذلك أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالغضب وهاجمها متابعوها بشدة.