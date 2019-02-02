- 1/2
- 2/2
حسين الجسميكتبت - إيمان العوضي :
نشر المطرب حسين الجسمي، صورة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو يقبل رأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أثناء فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة
وعلق الجسمي علي الصورة مرحبًا بشيخ الأزهر قائلًا: "مرحباً بضيوف الخير والتسامح والأخوة في دار زايد.. أهلاً بكم بأبوظبي في فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة
يذكر أن مؤتمر الأخوة الإنسانية، تم تنظيمه ضمن فعاليات الزيارة التاريخية والأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يحتفي بشيخ الأزهر في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.