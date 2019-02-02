الثلاثاء.. فريق موناليندا يحيي ذكرى داليدا بالربع الثقافي

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مونالينداكتبت - إيمان العوضي :
يستعد فريق "موناليندا"، لتقديم أمسية غنائية إحياء لذكري المطربة داليدا، في الربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق باقة متنوعة من
يشار ألي أن فريق موناليندا مكون من
يذكر أن "مونداليدا" هو فريق أُنشئ فى يوليو ۲۰۱٧ لإحياء ذكرى الفنانة الفرنسية الإيطالية المصرية "داليدا" والتى أثرت العالم الموسيقى منذ بداية الخمسينات فى القرن الماضى وحتى وفاتها فى أواخر الثمانينات.
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