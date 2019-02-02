الثلاثاء.. فريق موناليندا يحيي ذكرى داليدا بالربع الثقافي

موناليندا

كتبت - إيمان العوضي :

يستعد فريق "موناليندا"، لتقديم أمسية غنائية إحياء لذكري المطربة داليدا، في الربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق باقة متنوعة من

أروع أغنيات داليدا التي عشقها الجمهور، بالإضافة إلي مجموعة مختارة من الأغانى الفرنسية لمطربين آخرين والتى تتنوع ما بين القديم والحديث.يشار ألي أن فريق موناليندا مكون منالمطربة ريم شوقى، محمد ويف فلوت وساكسفون، أحمد السيد جيتار، أمير كرم باص جيتار، كِنش إيقاع، بيبو درامز.يذكر أن "مونداليدا" هو فريق أُنشئ فى يوليو ۲۰۱٧ لإحياء ذكرى الفنانة الفرنسية الإيطالية المصرية "داليدا" والتى أثرت العالم الموسيقى منذ بداية الخمسينات فى القرن الماضى وحتى وفاتها فى أواخر الثمانينات.