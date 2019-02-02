بعد ولادة طفلتها الثالثة..أجمل اللقطات التي تجمع نانسي عجرم وعائلتها

بعد أن وضعت طفلتها الثالثة التي أطلقت عليها اسم ليا، ها هي عائلة النجمة نانسي عجرم تكتمل لتكون ثلاثة بنات حيث رُزقت بميلا وإيلا وبعدها بابنتها الثالثة ليا.

وفي الصور أعلاه نعرض ألبوم من أجمل اللقطات التي جمعت نانسي بعائلتها الصغيرة المكونة من زوجها الدكتور اللبناني فادي الهاشم وبناتها ميلا وإيلا والآن زادت عائلتها فرداً جديداً.

وكانت نانسي عجرم قد تزوجت عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم ميلا وغنت لها أغنية بعنوان "يارب تكبر ميلا"، ثم أنجبا ابنتهما الثانية في 23 أبريل 2011 وأسمتها إيلا.

وفي الأول من شهر شباط/فيراير رزقت نانسي عجرم بابنتها الثالثة ليا، ومن المعروف عم نانسي وعائلتها التفاهم والسعادة الواضحة في حياتهم حيث تنشر صورها مع زوجها وبناتها دائماً في كثير من المناسبات والإجازات.

تابعوا أجمل صور عائلة نانسي عجرم

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