الممثلة الهندية نورا فتحي تجيد الرقص الشرقي.. فيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تحظى الممثلة وعارضة الأزياء المغرب/كندية من أصل هندي نورا فتحي، في الوقت الحالي بشعبية كبيرة بين الجمهور الهندي ومتابعيها بالسوشيال ميديا، في وقت قصير جدا بسبب ما تقدمه من رقص ساخن مثير.

الممثلة أشعلت النيران مؤخرًا في قلوب جمهورها داخل استوديو البرنامج الشهير Dance Plus 4 برقصة غاية في الإثارة، وكذلك المشاهدين على الشاشة مع موسيقى أغاني Dilbar - Dilbar وKamariya في العام الماضي، قدمت أداءً بارزًا في رقص Dance Plus 4 بأرقامها الضخمة وأرسلت معجبيها إلى غضب.

الصفحة الرسمية للبرنامج الهندي شاركت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطع الفيديو لـ فتحي وهي ترتدي بدلة رقص حمراء مثيرة على خشبة المسرح.

وبصرف النظر عن مشاهدتها على موقع على الإنستجرام أو التلفاز، سوف تظهر مع الفنانة شرادا كابور Shraddha Kapoor في فيلمها الجديد التالي الذي يحمل عنوان # 3، الفيلم أيضا يضم الممثل فارون داوان، وسيجري التصوير في البنجاب ولندن.

جديرًا بالذكر، جاءت شهرة نورا من خلال مشاركتها في برنامج التليفزيون الواقعي “big boss” وهو النسخة الهندية من البرنامج الشهير “big brother”، ورغم مشاركتها لأربع أسابيع فقط، إلا أنها استطاعت حصد قاعدة جماهيرية كبيرة من متتبعي البرنامج.