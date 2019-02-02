نجوم لبنان يهنئون الحكومة الجديدة: حان وقت العمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمرة الأولى في العالم العربي تتولى امرأة حقيبة وزارة الداخلية، بعد تعيين ريا حفار الحسن، وزيرة الداخلية في لبنان، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، الجمعة، وضم التشكيل 4 نساء، إذ كانت المشاركة النسائية سابقا أقل.

وتولت فيولات خيرالله، وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وفيما أسندت وزارة الطاقة والمياه إلى ندى بستاني، أما مي شدياق فتولت وزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية.

ورحب الفنانون اللبنانيون بتشكيل الحكومة الجديدة، وهنأت إليسا الحكومة وتمنّت التوفيق لرئيس الحكومة معلقة: "مبروك الحكومة الجديدة، انتظرنا كثيرا وصار الوقت للعمل الفعلي، بالتوفيق لرئيس الحكومة ولكل الوزراء".

وفي تغريدةٍ ثانية، هنّأت إليسا الوزيرات الـ4 ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة، وكتبت: "مبروك للمرأة اللبنانية ٤ وزارات، بينها وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والمياه. المرأة قادرة على أن تثبت أكثر من أيّ وقت أنها جديرة بالثقة في أهم المواقع، وأخص بالذكر صديقتي الوزيرة مي شدياق".

وحرصت إليسا في تغريداتها على مناصرة الوزيرات الـ4 وعبرت عن سعادتها بتولي 4 نساء حقائب في الحكومة.

وباركت المطربة نانسي عجرم تشكيل الحكومة عبر رسالة وجهتها، قائلة: "مبروك الحكومة الجديدة، مبروك للرئيس سعد الحريري، ومبروك لكل الوزيرات والوزراء، انتظرنا تشكيل الحكومة كثيرا.. كلنا نتمنى أن تكون حكومة لخدمة لبنان والشعب اللبناني، أملنا كبير.. حان وقت العمل".

فيما تمنت المطربة نجوى كرم أن تتمكن الحكومة الجديدة من إزالة القلق والخوف في نفوس الشعب، وهنأتها بالقول: "مبروك لنا جميعا تشكيل الحكومة وإن شاء الله تكون عندها خطة تنقذ فيها الشعب من قلقه وخوفه، ويحصل فيها على حقوقه الطبيعية ".

أما الفنانة نيكول سابا فقد اكتفت بكتابة: "مبروك تشكيل الحكومة، أخيرا."

الممثلة داليدا خليل غرّدت: "مبروك للبنان ولادة حكومة الوحدة الوطنية على أمل التكاتف لبناء البلد مع ولاد البلد الواحد".