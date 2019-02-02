شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يحدثان ضجة كبيرة

أطلقت النجمة شيرين عبدالوهاب فيديو كليب جديد لأغنية “حبه جنة” وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد “نساي” الذي طرحته في اكتوبر الفائت.

واللافت ظهور زوج شيرين الفنان حسام حبيب في الكليب، ما شكل مفاجأة للجمهور.

وظهر الثنائي بلقطات رومنسية مليئة بالحب اضافة الى انسجامهما مع بعضهما البعض في عدة مشاهد تعبر عن حبهما وعشقهما.

وبعد ساعات قليلة على اطلاق شيرين الفيديو الكليب على موقع يوتيوب، حتى تخطت نسبة مشاهدته اكثر من 700 700 الف مشاهدة.

كما عبّر الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بالكليب الذي جمعها مع زوجها.

نذكر ان اغنية “حبة جنة” من كلمات محمد عاطف، الحان مزين وتوزيع احمد ابراهيم. واخراج الفيديو كليب من توقيع المخرج Lucca Coassin.

نشير الى ان شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تعاونا معًا في أغنية بعنوان “كل ما أغني” في صيف 2016، كلمات محمد سرحان، وألحان حسام حبيب.