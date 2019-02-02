ميغان ماركل في موقف سيئ بسبب الطقس.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، الظروف الجوية أثناء زيارتها مسرح بريستول أولد فيك مع زوجها الأمير هاري، حيثُ أطلت بفستانٍ طويل الأكمام من العلامة التجارية "أوسكار دي لارنتا"، والذي كانت ترتديه تحت معطف أسود مريح من "ويليامفينتاج"، وحذاء من سارة فلينت.

لكن الصور أظهرت أن ميغان، كانت ستعاني من موقفٍ سيئ بعض الشيء في الطقس الرطب، بسبب اقتراب حافة معطفها من بركة ماء صغيرةٍ، كانت خلفها لولا أن مساعدتها الخاصة، إيمي بيكيريل تداركت الوضع.

وعلى ما يبدو أن الدوقة لم تكن منزعجة من الموقف، بل وعلى العكس نجحت في أن تبدو جميلة إلى حد ما على الرغم من برودة الطقس، بشعرها المجعد كالأمواج ومكياجها الناعم والطبيعي كالمعتاد.

وكانت أيام ميغان الماضية مزدحمة للغاية، حيث قابلت الطلاب والأكاديميين من رابطة جامعات الكومنولث (ACU) للمرة الأولى، منذ أن أصبحت راعي المؤسسة، وظهرت حينها في معطفٍ أسود من جيفنشي.

ويعتقد أن الدوقة ستبدأ قريبا، في تقليص التزاماتها قبل ولادة طفلها الأول، وانتقالها مع هاري إلى منزلها الجديد في "فروغموركوتاج" الذي بات الانتهاء من تجديداته وشيكاً.