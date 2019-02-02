شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يصور "فلانتينو" فى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الزعيم عادل إمام مشاهده فى مسلسل "فلانتينو"، اليوم السبت، بديكور منزله داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة 3 أيام ويحصل على إجازة يوم الثلاثاء وبعدها يعود مجدداً لاستكمال التصوير، حيث تجمع المشاهد بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز.

مسلسل "فلانتينو" يشارك فى بطولته إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز وهدى المفتى وطارق الإبيارى ووفاء صادق، وجار الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث، ووضع رامى إمام مخرج ومنتج العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة لمشاركة الزعيم بطولة المسلسل، خاصة أن هناك رغبة فى الاستعانة بأسماء كبيرة.