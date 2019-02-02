شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة نانسى عجرم لابنتها الجديدة "ليا" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت الفنانة نانسى عجرم، على توجيه رسالة خاصة لابنتها الجديدة "ليا"، حيث نشرت الرسالة وكأنها تتحدث على طفلتها الجديدة.

وقالت الفنانة نانسى عجرم فى رسالتها، "هدية أخرى من الله.. وشعاع جديد من الضوء قد دخل منزلنا.. يا ليا الجميلة لا أستطيع الانتظار من أجل أن نمشى معا رحلتك.. وأوعدك بأن أكون هناك من أجلك في كل الأوقات.. كنت فى انتظارك، والآن أمسك بك بين ذراعى، وقد تضاعفت تلك المشاعر بعشرة أضعاف.. لا يمكن للكلمات وصف كم نحبك.. لدينا ليا الغالية".





وكانت آخر ألبومات النجمة نانسى عجرم كان ألبوم "نانسى 9"، والذى تضمن العديد من الأغانى وصلت إلى 14 أغنية، من أشهرها حاسة بيك وخمسة فرفشة وقلبى بيسأل عينى ومعاك.