نانسي عجرم تنشر أول صورة لطفلتها الجديدة.. وبماذا وعدتها؟

رُزقت النجمة نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم بمولودتهما الثالثة يوم أمس الجمعة، 1 شباط/فبراير الحالي.

واطلقت نانسي وزوجها اسم “لييا” أي LYA على الطفلة المولودة حديثاً.

ومنذ قليل، نشرت صاحبة “بدنا نولّع الجو”، صورة تُظهر يد نانسي وهي تحتضن قدمي الطفلة، وعلقت بما معناه “ان هدية أخرى من الله وشعاع جديد من الضوء دخل الى منزلها”. واضافت نانسي “انها لا تستطيع الانتظار للسير مع الجميلة LYA في رحلة الحياة. ووعدتها بان تكون الى جانبها ومعها كل الوقت”. ولفتت الى انها كانت بانتظار قدومها بمشاعر قوية الا ان الآن بما انها تحملها بين ذراعيها فهذه المشاعر تضاعفت عشرة اضعاف، والكلمات لا يمكن ان تصف حبهم لـ LYA.

وبهذه المناسبة السعيدة، هنأ العديد من الفنانين “عجرم” على قدوم مولودتها الثالثة بخير وسلامة نذكر منهم:

–وليد توفيق: “حمدالله ع سلامتك نانسي وتربى بعزك”.

–تامر حسني: “مليون مبروك نانسي مليون مبروك فادي. احلى ليا في الدنيا الله يحميها يا بنات يا بنات يابنات اللي مخلفش بنات عملتيها وصابت الله يحفظهم يارب ويحفظ كل اولادنا”.

–فادي حداد: “مبروك مبروك مبروك god bless”.

–هشام بولس: “ألف مبروك!!! تتربّى بعزّكن، ويهديها الرب الصحة وأيّام حلوة.”