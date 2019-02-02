شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج المسرحى محمد أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، الفنان والمخرج المسرحى محمد أبو السعود أحد مخرجى المسرح المستقل، الذى قدم الكثير من العروض المسرحية المهمة على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن مسرحياته "الملك لير" التى قدمها مع الفنان الراحل خالد صالح و"أحلام شقية" للكاتب سعد الله، و"انتيجونى فى رام الله.. انتيجونى فى بيروت"، وآخرها كان عرض "ماما أفريقيا" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.