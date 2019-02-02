وفاة المخرج المسرحي محمد أبو السعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: رحل عن عالمنا، اليوم السبت 2 فبراير، المخرج المسرحي محمد أبو السعود. وأعلن الحساب الرسمي لأبو السعود على موقع "فيسبوك" الخبر، وكتب "محمود أبو السعود في ذمة الله". جدير بالذكر أن حتى الآن لم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، ومكان وموعد استقبال أسرته لواجب العزاء.

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