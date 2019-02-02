شاهد.. أول صورة للطفلة ليا ابنه نانسي عجرم

نانسي عجرمكتبت - إيمان العوضي :
شاركت المطربة نانسي عجرم متابعيها أول صورة لطفلتها ليا بعد ولادتها، حيث ظهرت وهي تمسك بأقدام الصغيرة الرقيقة بين كفيها في حنان، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت نانسي علي الصورة قائلة: "هبة أخرى من الله وشعاع جديد
وتابعت: "كان من المتوقع أن أنتظرك، أحبك، أريدك.. والآن بعد
يذكر أن نانسي عجرم حرصت منذ بادية حملها علي مشاركة جمهورها كل ما يخص تلك الفترة المميزة من حياتها، بالإضافة لجلسة تصوير قبل ولادتها بفترة قصيرة لصالح النسخة العربية من مجلة "VOYAGE"، تألقت فيها وحازت علي إعجاب متابعيها.
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