إيهاب فهمي: حلم عمري اتحقق بـ "سيرة الحب"

كتبت :دينا دياب

عبر الفنان إيهاب فهمى، عن سعادته بخروج عرض مسرحية "سيرة الحب" للنور بعد عدة تأجيلات، وقال :"اليوم أشعر أن حلم العمر تحقق بتقديم موتسارت الشرق الموسيقار الراحل بليغ حمدى أهم موسيقين جيله ومن أهم الموسيقين العرب بمرور الأزمان على خشبة المسرح.

وأضاف : أعتبر المسرحية مرحلة ابتدائية لتقديم مسلسل درامى كبير مع مع الكاتب ايمن الحكيم والمخرج عادل عبده لأننا نقدم جزءا فقط من حياته وهي المرحلة الأخيرة التي عاش فيها في باريس بعد المشكلة التي تعرض لها.

وكانت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم افتتحت ، العرض على

خشبة مسرح البالون الخميس الماضى ، بحضور المخرج د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والدكتور عصمت يحيى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والفنان أركان فؤاد، والفنانة نادية مصطفي، المخرج فهمي الخولي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وأيمن الحكيم مؤلف عرض سيرة حب، والدكتور أحمد الكحلاوي مداح الرسول، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والكاتب الصحفي الأستاذ حسن سعد،ولفيف من الفنانين.

"سيرة حب" إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة ، وتدور أحداثه حول أروع الألحان لملك الموسيقي بليغ حمدي والتي أخذت قلوب وأسماع الجمهور سنوات عديدة والتي شدت بها أم كلثوم ووردة وعبد الحليم ومحمد رشدي، ومحطات هامة في حياته،

بطولة "إيهاب فهمى، مروة ناجي، أحمد الدمرداش، مجدي صبحي، نهلة خليل، شيكو، ناصر عبد الحفيظ، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، شريف عواد، هاني عبد الهادي، أحمد الأمير، عماد عبد المجيد، سمية درويش، عمرو أصلان" ،تصميم إضاءة : شريف البرعي،خدع مسرحية : إيهاب جمعة، توزيع موسيقي : محمد أبو اليزيد، تدريب باليه : حسام التابعي ،مخرج منفذ : محمد شافعي،تأليف : أيمن الحكيم، باستعراضات وإخراج د. عادل عبده.