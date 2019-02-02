الممثل الهندي راجكومار راو لا يمانع في تجسيد دور الشاذ جنسيا

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يشهد الفنان الهندي راجكومار راو حاليًا نجاح فيلمه الأخير ” Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga “، وهو العمل الفني الذي يوصف في الاوساط السينمائية بـ الجريء، وتدور قصته حول عائلة تقبل التوجه الجنسي لابنتهما.

راجكومار كشف حديثًا في محادثة حصرية مع الموقع الإلكتروني لصحيفة DNA أنه إذا عُرض علىه دورًا رئيسيًا في قصة حب مثلي الجنس، سيكون شرطه الوحيد أن يلعب الفنان رانفير سينج دور شريكه المثلي.

ومن المثير للاهتمام أن راجكومار كان في وقت سابق جزءًا من فيلم “أليجاره”، الذي لعب دور البطولة فيه مانوج باجبايي، ويدور حول حياة أستاذ جامعة “عليكرة” بالهند شرينيفاس رامشاندرا سيراس، الذي تم فُصل من عمله بسبب ميوله الجنسية.

كما كان من المفترض أن يعمل الممثل الحائز على الجائزة الوطنية في دور أحد المتحولين جنسيا في الفيلم البنغالي ‘Ami Saira Bano’ ولكن الفيلم للأسف لم ير نور حتى اليوم.

من ناحية أخرى، لعب رانفير سينغ شهصية حاكمًا ثنائي الجنس يدعى علاء الدين خيلجي في فيلم “بادمات” الذي أنتجه وأخرجه سانجاي ليلا بهنسالي، وبطولة النجمة ديبيكا بادكون وشاهيد كابور.