رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف
يشهد الفنان الهندي راجكومار راو حاليًا نجاح فيلمه الأخير ” Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga “، وهو العمل الفني الذي يوصف في الاوساط السينمائية بـ الجريء، وتدور قصته حول عائلة تقبل التوجه الجنسي لابنتهما.
راجكومار كشف حديثًا في محادثة حصرية مع الموقع الإلكتروني لصحيفة DNA أنه إذا عُرض علىه دورًا رئيسيًا في قصة حب مثلي الجنس، سيكون شرطه الوحيد أن يلعب الفنان رانفير سينج دور شريكه المثلي.
ومن المثير للاهتمام أن راجكومار كان في وقت سابق جزءًا من فيلم “أليجاره”، الذي لعب دور البطولة فيه مانوج باجبايي، ويدور حول حياة أستاذ جامعة “عليكرة” بالهند شرينيفاس رامشاندرا سيراس، الذي تم فُصل من عمله بسبب ميوله الجنسية.
كما كان من المفترض أن يعمل الممثل الحائز على الجائزة الوطنية في دور أحد المتحولين جنسيا في الفيلم البنغالي ‘Ami Saira Bano’ ولكن الفيلم للأسف لم ير نور حتى اليوم.
من ناحية أخرى، لعب رانفير سينغ شهصية حاكمًا ثنائي الجنس يدعى علاء الدين خيلجي في فيلم “بادمات” الذي أنتجه وأخرجه سانجاي ليلا بهنسالي، وبطولة النجمة ديبيكا بادكون وشاهيد كابور.
كانت هذه تفاصيل خبر الممثل الهندي راجكومار راو لا يمانع في تجسيد دور الشاذ جنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.