بعد انفصالها عن زوجها الفنان.. سارة نخلة تتغزل في محمد رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة لها مع الفنان محمد رمضان.

سارة نخلة، علقت على الصورة قائلة: «المحترم ابن الأصول، أنا عن نفسي بتعلم منه حاجات كتير أهمها معنى الطموح ورضا الوالدين، نامبر وان جدعنة وطيبة، الجوزائي المافيا مافيا مافيا نجم مصر».

من ناحية أخرى، حصلت سارة نخلة، على البراءة من تهمة ضرب والدة طليقها أحمد عبدالله محمود، الشهر الماضي، كما حصلت على حكم بحبس طليقها لمدة 3 أشهر مع تغريمه بكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، بعدما اتهمته زوجته الممثلة السورية سارة نخلة بالتعدي عليها بالضرب، في بلاغها الصادر ضده في أكتوبر.

وكانت سارة نخلة، قد هددت بانها ستلجأ إلى الخلع،للحصول على حريتها، بعد أن رفض أحمد عبدالله محمود، تطليقها بسبب عدم رغبته في دفع مستحقاتها الزوجية وطالبها بالتنازل عنها.

ملكة جمال سوريا السابقة، تنشغل حاليًا بتصوير دورها في مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري، تمهيدًا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، كما أنها تستعد لتصوير دورها في مسلسل «شبر ميه»، أمام الفنان آسر ياسين.