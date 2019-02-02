شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يصور مشاهده فى "ولد الغلابة" بالمنصورية مع مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد السقا مشاهده فى مسلسل "ولد الغلابة" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، بالمنصورية، وتجمعه المشاهد مع الفنانة مى عمر وكريم عفيفى وآخرين، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وبعدها ينتقل السقا إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير.

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد.

ويسجل "ولد الغلابة" التعاون الأول بين أحمد السقا والمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامى، ويعود به "السقا" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى.