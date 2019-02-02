شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام عبد البديع تشارك الزعيم عادل إمام فى "فالانتينو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت بشكل رسمى الفنانة إلهام عبد البديع إلى فريق عمل مسلسل "فالانتينو" الذى يخوض به الزعيم عادل إمام السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام وتجسد أحد الأدوار المهمة فى العمل التى تراهن عليه خلال مشوارها الفنى، خاصة أنها تشارك فنانا كبيرا بحجم الزعيم.





ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث.

ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم دلال عبد العزير - سامح حسين - طارق الابيارى - محمد كيلانى - هدى المفتى - رانيا محمود ياسين - وفاء صادق - سليمان عيد - بدرية طلبة، من إخراج رامى إمام.

يذكر أن آخر أعمال إلهام عبد البديع مسلسل "كأنه إمبارح"، بطولة الفنانة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبى، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة مثل خالد أنور، ومايان السيد، وأسماء جلال.