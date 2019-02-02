أحمد أمين: لا مجال للارتجال على المسرح في "أمين وشركاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد أمين عن سبب اختيار "أمين وشركاه" اسمًا للعروض المسرحية التي يستعد لتقديمها خلال أيام، مؤكدًا أن الهدف ليس البطولة المطلقة ولكن تكوين فرقة مسرحية متكاملة تربطها "كيميا"؛ تهدف لتحقيق الكثير من الطموحات الفنية والمشاريع المستقبلية.

ومن المقرر أن تبدأ العروض المسرحية على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس الموافق ٧ فبراير والجمعة ٨ فبراير بتقديم مسرحية "المرجيحة" ومسرحية "ورينا شطارتك"، لتستمر كل خميس وجمعة بعرض مسرحي جديد، على أن يتم عرضها حصريًا على شاشة DMC.

وقال أمين في بيان صحفي إن رحلته لجمع "الشركاء" لم تكن بالقصيرة، متنقلًا بين مسارح المحترفين والهواة، مرورًا بعروض مسارح الجامعات والنقابة وغيرها، لتظهر مجموعة "أمين وشركاه" مكونة من حوالي 20 فنان وفنانة.

وأضاف أنه لن يفرط في شعوره بأنه فرد من أفراد الأسرة العربية عمومًا والمصرية خصوصًا، مستمرًا في تقديم الموضوعات الاجتماعية، محافظًا على تناولها بالطريقة التي طالما أحبها جمهوره، مشيرًا إلى أن ورشة الكتابة معظمها من الذين شاركوا في كتابة حلقات "البلاتوه".

وتابع أمين "رغم إيماني بضرورة الإرتجال للمساعدة على خلق روح التناغم بين أعضاء فريق (أمين و شركاه) في فترة التدريب والبروفات، إلا أنه لا مجال للارتجال على المسرح، لأن الالتزام بالنص المسرحي هو جزء من احترام المتلقي".