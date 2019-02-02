فهرية أفجين تخسر 4 ملايين ليرة والسبب: طفلها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - خسرت الممثلة فهرية أفجين الشهيرة بنجلاء بطلة "الأوراق المتساقطة" و"طائر الحب" التي تعيش بهدوء وعزلة بعيداً عن الفن والأضواء بعد تقدم حملها، ثروة طائلة قدرها: أربعة ملايين ليرة تركية "ما يقارب ال 200 ألف دولار" لرفضها عروضاً إعلانية مغرية للظهور فيها مع طفلها القادم المفترض ولادته في منتصف شهر إبريل- نيسان القادم.



وقالت: "أنا لن أستغل طفلي في إعلاناتي الخاصة،ولن أعمل في أشهر حملي الأخيرة،وسأحمي طفلي بعد ولادته من الأضواء لفترة طويلة".



فهرية أفجين ملتزمة بعقد سنوي مع ماركة أزياء تركية شهيرة بقيمة مليوني ليرة تركية. ورفضها الظهور بإعلانات جديدة ،وهي بوضعية حملها المتقدمة، أو مع طفلها الرضيع كثنائي عائلي جميل،سيجعلها تخسر 4 ملايين تركية "200 ألف دولار".



ودعم بوراك أوزجيفيت قرار زوجته فهرية أفجين بعدم استغلال طفلهما إعلانيا،واعتزالها العمل بالفن والإعلانات في أشهر الحمل المتبقية من حملها.



ويعد قولها هذا بمثابة إعلانها قرار اعتزالها التمثيل والإعلانات لفترة طويلة قد تمتد لعامين لرعاية طفلها الصغير الذي لم يتم اختيار اسم له بعد. 9

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