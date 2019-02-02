رامي مالك يكشف علاقة الأميرة ديانا بمطرب مثلي الجنس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلى الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، بتصريحات مثيرة عن الأميرة الراحلة ديانا، وذلك خلال مقابلة مع مجلتي “People” و“Entertainment Weekly”.

رامي مالك تحدث خلال أحد المهرجانات التي كان من المنتظر تكريمه خلالها، عن أكثر المواقف التي أدهشته أثناء دراسته العميقة لشخصية “فريدي ميركوري” – وهو مطرب ومؤلف أغاني - قبل بدء تصوير فيلمه الذي شهد نجاحا باهرا “Bohemian Rhapsody” والرد كان صادما.

الممثل الذي لعب دور البطولة في فيلم “الملحمة البوهيمية”، تحدث عن أكثر قصة صادمة في العلاقة الوثيقة التي ربطت فريدي ميركوري والأميرة ديانا، وعرفها أثناء تحضيره للفيلم، حيث قال: من أكثر ما أدهشني، علاقة فريدي ميركوري بالأميرة ديانا، وكان من المعروف أن ميركوري مثلي جنسي، وكان يسهر دائما في ملهى ليلي للمثليين.

وأضاف أن فريدي عرض مرة على الأميرة ديانا الذهاب معه إلى ذلك النادي الليلي، وكان صعبا عليها الدخول إلى مثل هذا المكان، فلجأت الأميرة للتنكر بزي عسكري ونظارة سوداء حتى لا يعرفها أحد، وبقيت معه وسهرا حتى الصباح في النادي.

يشار إلى أن رامي مالك حصل على جائزة أفضل ممثل من نقابة الممثلين الأمريكية عن دور، فريدي ميركوري، في فيلم “الملحمة البوهيمية”، كما أنه مرشح أيضا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن نفس الدور.