ماريا كاري تتجاهل التعليق على أول حفل غنائي لها بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاهلت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة، ماريا كاري، التعليقات على حفلها الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية والذي أقيم يوم الخميس 31 يناير 2019، وذلك وسط حضور الالاف من الجمهور العربي، والذي حرص على التواجد ودعمًا لماريا كاري.

وعلى الرغم من الاستقبال الحافل للنجمة العالمية البالغة من العمر 48عاما، في السعودية، إلا أنها تجاهلت الحفل تماماً ولم تنشر أي صور أو فيديوهات خاصة من كواليس الحفل عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ماريا كاري قد حرصت خلال الحفل على تهنئة الحضور ومشاركتهم عددًا من أشهر أغانيها، منها أغنية “My All- Without You- All I Want for Christmas”، وسط حماس كاري والجمهور الذي قام بمشاركتها الغناء.

وقد اَثار رد فعل النجمة العالمية الكثير من التساؤلات بين الجمهور العربي، بينما فضلت ماريا كاري الترويج لجولتها الغنائية “Caution”، والتي ستقام بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية منها لاس فيجاس، تكساس، أطلانطا، شيكاجو، نيويورك، بوسطن، وعدد من المدن الكندية، والمقرر إقامتها بدءاً من 13 فبراير الجاري، وحتي مطلع شهر إبريل القادم 2019، حيث جاء حفل ماريا كاري في السعودية في إطار البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف.