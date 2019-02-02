أكرم حسني متهم بإهانة الصعايدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري أكرم حسني في حملة توعوية مؤخرا باسم ” كفاية 2 ” و التي تهدف إلى تنظيم النسل والإكتفاء بإنجاب طفلين.
أكرم ظهر في الحملة بشخصية “أبو شنب”، وقد أطل بالزي الصعيدي مع شارب ضخم، وعلى الرغم من طرافة الشخصية، إلا أنه تعرض لهجوم كثير، واتهمه البعض بإهانة الصعايدة، حيث أنه ظهر وهو يتحدث اللهجة الصعيدية ببلاهة شديدة تدل على الجهل.
أحد المحامين تقدم ببلاغاً للنائب العام ضد غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، يتهمها بتكدير السلم العام من خلال هذه الحملة الإعلانية التي قادتها الوزارة وشارك بها أكرم حسني، مطالبًا بوقف الإعلان .
وكان أكرم حسني قد كشف أن الحملة تهدف إلى أن يعيد المواطن التفكير في مسألة إنجاب الكثير من الأطفال، حيث يجب أن يهتم الوالدان بتربية أبنائهم بطريقة صحيحة وتوفير الاهتمام المادي والمعنوي لهم.
ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان أكرم حسني لتصوير فيلمه السينمائي الجديد “الأوضة الضلمة الصغيرة”، الذي يلعب بطولته مع الفنانة اللبنانية نور وبيومي فؤاد وبدرية طلبة، وهو قصة محمد سامي وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج محمد سامي.
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