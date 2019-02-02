الأسود يمنح إيمي سالم سحرا خاصًا في جلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة لمصرية إيمي سالم لجلسة تصوير جديدة مع المصور عمر صلاح، حصلت على إعجاب الجمهور، ونشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمي ظهرت في الصور بلوك شتوي، واختارت اللون الأسود، كما ظهرت في الصور بالابيض والأسود، وعلقت عليها قائلة: «عندما تصور الناس بالألوان أن تصور ملابسهم ولكن عندما تصورهم بالأبيض والأسود أنت تصور روحهم».

الفنانة المصرية بدت في اللوك الذي اختارته بطلة بسيطة جذابة، واختارت ماكياج ناعم أظهر جمال ملامحها، وسرحت شعرها بطريقة تلقائية، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها.

إيمي سالم انضمت مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل «طلقة حظ»، للفنان مصطفى خاطر، والذي يدخل به السباق الرمضاني المقبل، مع المخرج أحمد خالد أمين والفنانة أيتن عامر، إنعام سالوسة، محمود فارس، محمد جمعة.

إيمي سالم دخلت الوسط الفني في التسعينات وقدمت عدد من الأدوار القصيرة، وفي عام 2005، شاركت بدور رئيسي في فيلم «أحلام عمرنا»، ثم شاركت بفيلمي «كامل الأوصاف»، و«ما تيجي نرقص».