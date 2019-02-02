كاظم الساهر يغني من أشعار حاكم دبي محمد بن راشد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم وقيصر الغناء العربي كاظم الساهر أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “حدثيني” المصورة على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” والتطبيقات الغنائية.

النجم العراقي تعاون في هذه الأغنية مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى، حيث أن كلمات الأغنية من أشعار حاكم دبي.

ومن جانبه علق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، على الفيديو كليب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلا: إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالا.

والجدير بالذكر أن المطرب العراقي قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا السلطانية في مسقط وسط حضور عدد كبير من الجمهور، كما أحيا جولة حفلات عالمية، بدأت من الدنمارك يوم 6 يناير الماضى، وانتقل بعدها إلى العاصمة الهولندية أمستردام، وحفلا ثالثا في فرنسا واختتم جولته في إنجلترا بحفلتين 18 و19 يناير الماضى.