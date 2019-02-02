هازال كايا تدخل «حريم السلطان» ليلة الحنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

اقامت النجمة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» حفل «حنة» قبل احتفالها بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي بأيام.

هازال التي اقمت حفل لتوديع العزوبية الشهر الماضي، دعت للحفل عدد كبير من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني التركي، وقد حرص حضور الحفل على تهنئة الفنانة الشابة بقرب زفافها، متمنيين لها حياة زوجية سعيدة، متبادلين صورا من أجواء الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الشهيرة بـ«نهال» ظهرت في حفل الـ«حنة» بطلة تركية تراثية أنيقة، اعادت للأذهان ملابس نجمات المسلسل التركي التاريخي الشهير «حريم السلطان»، حيث تبادل فانز الفنانة صورة لها بهذا الـ «لوك»، مثنيين على جمال ملامحها الطبيعي متميين لها زواج سعيد وناجح

يذكر أن هازال كايا اعلنت خطبتها إلى الفنان والمخرج علي التاي مع بداية العام الجديد، وقد قرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات، حيث اختار الحبيبان أن يقيما حفل زفافهما يوم 14 فبراير المقبل مع احتفال العالم بعيد الحب.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز.