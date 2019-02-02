أول لقاء يجمع بين أحلام ونوال الكويتية بعد تصالحهما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصالحت الفنانة الإماراتية أحلام مع الفنانة نوال الكويتية في شهر رمضان الماضي، خلال إحدى حلقات برنامج “مجموعة إنسان”.

أحلام فاجأت جمهورها بنشرها مقطع فيديو جمعها بنوال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك في أول لقاء جمعهما بعد تصالحهما.

أحلام ونوال تبادلتا الأحضان والقبلات وسط أجواء من الحب والألفة، كما ظهرت الفنانة الإماراتية خلال المقطع وهي تطبع قبلة على رأس نوال، تأكيدا منها على عودة المياه لمجاريها بينهما.

وكانت أحلام ونوال الكويتية قد تصالحتا بعد سنوات من الخلاف، وذلك في إحدى حلقات برنامج “مجموعة إنسان” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وأكدت نوال، في تصريحات لها مؤخرا، أن علاقتها بأحلام جيدة وإنهما على تواصل دائم، ولفتت إلى أنهما تواعدتا على عدم تكرار ما حدث وأسفر عن حدوث الخلاف بينهما.

وكانت نوال قد ظهرت في إحدى حلقات «مجموعة إنسان» وعاتبت أحلام على موقفين، الأول، عندما قالت إن أي فنان يغني مع النجم السعودي محمد عبده «كارته يحترق» ، وذلك بالتزامن مع الحفل الغنائي الذي أحيته نوال بمشاركة فنان العرب، أما الموقف الثاني، فهو أن النجمة الإماراتية نشرت صورة لمسرح مهرجان «موازين» فارغة خلال حفلو غنائية للفنانة الكويتية، وهو ما اعتبرته اساءة في حقها.

أحلام ردت على عتاب نوال خلال استضافتها في «مجموعة إنسان»، واعادت تأكيدها على أن أي فنان يغني في حفل يحييه محمد عبده «يحترق» بما فيهم هي، لافتة إلى أنها لم تقصد نوال فقط، وإنما جميع مطربين الوطن العربي، وعاتبتها على سماعها كلام يتم نقله لها على لسان أحلام دون العودة لها والتأكد من صحته، ولفتت إلى أنها استعانت بإحدى أغاني نوال الكويتية في تدريب فريقها ضمن برنامج The Voice كدليل على محبتها لها، ووجهت لها اعتذارا إذا كانت أساءت لها دون أن تقصد.

اعتذار أحلام وكلامها عن محبتها لنوال، دفع الأخيرة لمفاجأتها على الهواء بمكالمة هاتفية، شددت فيها على حبها وتقديرها لأحلام، وقالت: «أحنا بينا عيش وملح وعشرة حلوة، واحنا في شهر فضيل، وأنتي تظلين أختي، ورب العالمين ديما يقول ايللي يسامح أول هو الأكرم، واليوم أنتي صرتي أكرم مني، واعتذارك على عيني ورأسي. وهو كبير بالنسبة لي وستظلين أختي»، وهو ما أنهى الخلاف بينهما.