نانسي عجرم تضع مولودتها الثالثة.. وتطلق عليها هذا الاسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، مساء الجمعة 1 فبراير، إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

الفنانة اللبنانية اختارت لمولودتها الثالثة اسم “ليا” ليكون على وزن إسمي ابنتيها “ميلا وإيلا”، وكشفت عدد من التقارير أن الفنانة اللبنانية غادرت المستشفى إلى منزلها وهي بصحة جيدة.

وكانت نانسي عجرم قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة استعرضت فيها حملها في الشهور الأخيرة، وقد ظهرت في الصور بالأبيض والأسود، والضحكة تغطي ملامحها، بشكل بدت معه أكثر اشراقاً وجاذبية، وهي اللقططات التي اثارت اعجاب فانز النجمة اللبنانية، مؤكدين أن الحمل ضاعف جمال ملامحها.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قد احتفلت بزفافها على فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم يوم 23 أبريل 2011، و”ليا” يوم 1 فبراير 2019.

وعلى الجانب الفني، كان كليب أغنية «بدنا نولع الجو» آخر ما طرحته نانسي، وهي من كلمات ​سمير نخلة​، ألحان ​جوزيف جحا​، وتوزيع ​باسم رزق​، والكليب من إخراج سمير سرياني.