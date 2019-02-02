صور.. شاهيد كابور يقود دراجة نارية مثل المحترفين في حدث اجتماعي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

لم يفشل نجم بوليوود شاهيد كابور أبدًا في إثارة إعجاب جمهوره ومتابعيه بإحساسه وازيائه التي دائما ما يظهر بها في الأحداث العامة أو الخاصة.

نجم “حيدر” خضر مؤخرًا أحد الأحداث في مومباي يوم الخميس 31 يناير، وشوهد في الصور التي التقطت له، وهو يقود دراجة نارية ويرتدي بنطلون أسود ممزق، وقميص أبيض مع سترة جينز زرقاء وقفازات راكب الدراجة النارية.

كان شاهيد حاضرا في الحدث الذي سجل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للأولاد، حيث قاموا بصنع أكبر تكوين بشري على شكل خوذة. ولهذا اختار الممثل هذا الزي.

الحلقة الكبيرة التي دخلت الموسوعة العالمية، تكونت من 5000 طفل من سبع مدارس تجمعوا على الأرض لتشكيل شكل خوذة، وقامت شركة ICICI Lombard General Insurance بالترويج لقضية السلامة على الطرق من خلال مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات (Ride To Safety) منذ عام 2015.

قال الممثل الهندي في كلمة ألقاها بمناسبة الحدث، إنه يجب أن يتأكد الجميع من أتباع الأطفال لقواعد السلامة على الطرق لأنهم مستقبل بلدنا.

يذكر أن الممثل كان قد صدم جمهوره بنصيحة قدمها للمتزوجين خلال آخر لقاء صحافي أجراه، حيث نصحهم الطاعة العمياء للزوجة، في حالة طلبهم للحياة المريحة.