هذا ما حصل في حفل محمد عساف في السعودية

Feb 02, 2019
أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف أول حفل فني له في السعودية يوم الثلاثاء 29 كانون الثاني/يناير ضمن المهرجان السعودي للجواد العربي”عبيّة”.
قدّم “عساف” مجموعة من أجمل اغنياته منها أغنية “يا أهل العرب” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وعن الحفلة اشار نجم أراب آيدول انها فرصة رائعة وعظيمة بالنسبة له خاصة انه غنى لأول مرة في السعودية.
ولفت ان الجمهور كان في منتهى الروعة وفاق كل التوقعات التي سبق ووضعها، حيث حضر الحفل أكثر من 8 آلاف شخص لدرجة لم يستطع المنظمون السيطرة على الجماهير العفيرة.
ولفت “ذا انسايدر بالعربي” انه تم ايقاف الحفل بعد ساعة ونصف الساعة من الغناء بسبب تدافع الجمهور.
عساف وعد الجمهور بحفلات عديدة في الاسابيع المقبلة في السعودية.
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