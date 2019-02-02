فنانة مقيمة في مصر تتهم خادمتها بالسرقة.. وهذا ما ظهر في التحقيق

كتب امير فتحي في السبت 2 فبراير 2019 12:57 مساءً -

بعد أن إتهمت الفنانة التونسية المقيمة في مصر عائشة بن محمد خادمتها بسرقة منزلها، رأت النيابة العامة المصرية أن الأدلة غير كافية وعليه قامت بإعلان براءة الخادمة.

وفي التفاصيل قدمت الفنانة التونسية عائشة عبد الجليل بن أحمد، وشهرتها عائشة بن أحمد، 35 عامًا ببلاغ يفيد اكتشافها لسرقة مشغولات ذهبية (3 سلاسل ذهبية)، وملابس خاصة بها، من داخل منزلها، واتهمت خادمتها وتدعى “ن.ش” 21 عامًا بارتكاب الواقعة.

ولم تتوصل النيابة التي أمرت بطلب تحريات المباحث، الى تثبيت الإتهام على الخادمة فأخلت سبيل المتهمة لعدم كفاية الأدلة.

من جهته، قال سامي رزق محمد محامي المتهمة أمام النيابة، إن موكلته تركت الخدمة لدى الفنانة التونسية قبل 3 أشهر، وإنها ضغطت عليها للعودة الى العمل لديها مرة أخرى، إلا أنها رفضت.

يذكر أن عائشة بن أحمد ظهرت في موسم رمضان الماضي مع النجم محمد رمضان في مسلسل “نسر الصعيد”.