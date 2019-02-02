شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى أبوظبي للنشر" يختتم فعاليات دورته الثانية والان مع التفاصيل

شهد مؤتمر أبوظبي للنشر في دورته الثانية، الذي استمر من 28 إلى 30 يناير، تفاعلا كبيرا من قبل المهتمين بالنشر والقضايا المتعلقة به في ظل النقلة النوعية التي أحدثتها التكنولوجيا في هذا القطاع، حيث عُقد المنتدى تحت شعار ”مستقبل النشر الإلكتروني.. التقنيات والتحديات- تجارب عالمية“، وفقا للعين الإخبارية.

واستقطب المنتدى خبراء ومختصين من أهم الدور والجمعيات الدولية المعنية بنشر الكتاب بجميع أشكاله، المقروء والمسموع، إضافة إلى ما يقرب من 55 متحدثا قدموا من 28 دولة وشاركوا بعدة جلسات استمرت على مدار 3 أيام، كان أهمها ”صناعة الكتاب الإلكتروني في العالم العربي“، وورشة ”تاريخ القراءة“ وورشة ”النشر على منصة أمازون.. آلياته وآفاقه“، وورشة ”كيف نصنع كتابا صوتيا؟“، وورشة ”كيف تحمي كتابك الإلكتروني من القرصنة؟“، وورشة ”مستقبل الكتاب.. القراءة عام 2050“، وورشة ”التطبيقات التفاعلية لكتاب الطفل“.

وطرح المنتدى عددا من القضايا منها القرصنة وقوانين حماية الملكية الفكرية ووعي القارئ بتلك القوانين.

وقدم المعرض المصاحب للمنتدى أحدث تقنيات النشر الإلكتروني والصوتي، والتقنيات الجديدة في عالم صناعة الكتاب، والتي من شأنها أن تشجع الأفراد على القراءة، وتطور مستويات النشر، كما لفت الروبوت القارئ أنظار الحضور الذين تنقّل بينهم ومثّل مفاجأة لزوار المنتدى.